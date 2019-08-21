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Son dakika! Diyarbakır Silvan'daki silahlı çatışmada 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde üç ailenin karıştığı silahlı çatışmada Aziz Narin (22), Halise Narin, Gökhan Narin (22) ve Edip Oğraş ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti, Cevat,  Felak, Mevlüt, Burak, Münevver ve Cevat Narin ile Teğmen Yapıcı ve Fırat Tekin yaralandı

Son dakika! Diyarbakır Silvan'daki silahlı çatışmada 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde üç ailenin karıştığı silahlı çatışmada biri kadın 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gökçetevek köyünde ikamet eden Enver Tekin, henüz belirlenemeyen nedenle Poyraz ailesine gelin verdiği  kızı Gülşen Poyraz'ı evine getirdi. Bunun üzerine Poyraz ailesi bireyleri Gülşen'i geri almak için Enver Tekin'in evine geldi. Burada iki aile mensupları arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşürken, bu sırada Narin ailesi mensupları da Tekin ailesine destek için geldi.

Olayda, Aziz Narin (22), Halise Narin, Gökhan Narin (22) ve Edip Oğraş ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti, Cevat,  Felak, Mevlüt, Burak, Münevver ve Cevat Narin ile Teğmen Yapıcı ve Fırat Tekin yaralandı.

Yaralılar Silvan ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #diyarbakır #silvan #son dakika #son dakika haberleri
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