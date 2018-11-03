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Son Dakika: Düzce'de deprem (3 Kasım 2018 son depremler)

Düzce Gölyaka'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika: Düzce'de deprem (3 Kasım 2018 son depremler)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.42'de Düzce Gölyaka'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 02.42'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi. Depremin derinliği 9 km olarak duyuruldu.

Deprem çevre ilçelerden de hissedildi. 

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  


ulusal.com.tr

Etiketler; #düzce #deprem #son depremler
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Alina - 47 dakika önce
Bu şehir adam olmaz
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Nurcan ve ahmet özcelik - 40 dakika önce
Allah herseyin en hayirlisini bilir ve verir bugunumuze şukurler olsun
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Gozde - 38 dakika önce
3.5 mi uykumdan uyandım yaaa
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Can81 - 43 dakika önce
Daha fazla hissedildi.
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Mehmet - 33 dakika önce
Uzun surdu hemen durmadı
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Cadde - 22 dakika önce
Uykudan uyandım korkulan rüya sandim
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Düzce - 21 dakika önce
Uyandıracak kadar şiddetliydi
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Radyocu - 30 dakika önce
Düzce Türkiye'nin yarısı hatta tamamı artık afet bölgesi Nasıl olcak bilmiyorum ama hayat bundan sonra zor
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