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Son dakika Düzce haberleri... Kriz masası kuruldu

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak heyelan ve taşkınlara neden oldu. 8 köye ulaşım kesildi, çok sayıda vatandaş evlerinde mahsur kaldı. Ekipler hem karadan hem havadan mahsur kalanları kurtarmak için çalışma yürütüyor.

Son dakika Düzce haberleri... Kriz masası kuruldu

Düzce'de su baskını ve toprak kayması hayatı olumsuz etkiledi. Sel binaların birinci katına kadar ulaştı.

Sağanak sonrası Melen Çayı ve Çivi Deresi taştı. 

Çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı. Cumayeri kaymakamı Haluk Çakmak Uğurlu mahsur kalanlar arasındaydı. 

Heyelan ve sel nedeniyle Dokuzdeğirmen, Yenitepe, Süngüt, Küplük, Açmabaşı, Harmankaya, Esmahanım köyleri ile karayolu ulaşımı kesildi. Ekipler, iş makineleriyle yol açma çalışması yürüttü. 

Düzce Valiliği tarafından kurulan kriz merkezine 30'un üzerinde ihbar geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı bölgeye gitti. 

Çataklı, bilançoyu da açıkladı. 

3 helikopter devreye girdi. Ekipler helikopterle evlerinin üst katlarında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.



ulusal.com.tr

Etiketler; #düzce
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