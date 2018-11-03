Düzce Gölyaka'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.42'de Düzce Gölyaka'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.



Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 02.42'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi. Depremin derinliği 9 km olarak duyuruldu.



Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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