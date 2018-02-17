İstanbul Silivri'de TIR'la akaryakıt yüklü tankerin çarpışması dolayısıyla E-5 Karayolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi alınamayan 31 SY 224 plakalı TIR'la motorin yüklü 34 HZ 0902 plakalı tanker çarpıştı.
TIR, çarpışmanın ardından 40-50 metre sürüklenip yan yattı.
Kazada yaralanan olmazken yola motorin döküldü.
E-5 KAPANDI
İtfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yolun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.
Ulaşım yan yoldan sağlanırken araçları olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.
İstanbul Silivri'de TIR'la akaryakıt yüklü tanker çarpıştı. Çarpışma sonucunda E-5 karayolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
İstanbul Silivri'de TIR'la akaryakıt yüklü tankerin çarpışması dolayısıyla E-5 Karayolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.