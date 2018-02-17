İstanbul Silivri'de TIR'la akaryakıt yüklü tanker çarpıştı. Çarpışma sonucunda E-5 karayolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

İstanbul Silivri'de TIR'la akaryakıt yüklü tankerin çarpışması dolayısıyla E-5 Karayolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.



Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi alınamayan 31 SY 224 plakalı TIR'la motorin yüklü 34 HZ 0902 plakalı tanker çarpıştı.



TIR, çarpışmanın ardından 40-50 metre sürüklenip yan yattı.



Kazada yaralanan olmazken yola motorin döküldü.



E-5 KAPANDI



İtfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yolun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.



Ulaşım yan yoldan sağlanırken araçları olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.