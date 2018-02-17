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Son dakika: E-5 İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

İstanbul Silivri'de TIR'la akaryakıt yüklü tanker çarpıştı. Çarpışma sonucunda E-5 karayolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Son dakika: E-5 İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

İstanbul Silivri'de TIR'la akaryakıt yüklü tankerin çarpışması dolayısıyla E-5 Karayolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi alınamayan 31 SY 224 plakalı TIR'la motorin yüklü 34 HZ 0902 plakalı tanker çarpıştı.

TIR, çarpışmanın ardından 40-50 metre sürüklenip yan yattı.

Kazada yaralanan olmazken yola motorin döküldü.

E-5 KAPANDI

İtfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yolun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. 

Ulaşım yan yoldan sağlanırken araçları olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #silivri #istanbul #e-5
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