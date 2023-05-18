Ege Denizi'nde deprem (17 Mayıs 2023)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Ege Denizi, Girit Adası olan deprem saat 22.55'te kaydedildi.

Söz konusu bölgenin Muğla Datça'ya 280 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Deprem 7,59 kilometre derinlikte meydana geldi.