Son dakika! Ege'de bir deprem daha

Ege Denizi’nde Muğla Bodrum açıklarında saat 10.22’de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege'de bugün 4 üzeri büyüklükte toplam sekiz deprem oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Son dakika! Ege'de bir deprem daha
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Ege Denizi’nde Muğla Bodrum açıklarında saat 10.22’de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege'de bugün 4 üzeri büyüklükte toplam sekiz deprem oldu. Son olarak ise saat 15.55’te Santorini Adası yakınlarında 4,8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Saat 20.41'de ise 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
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