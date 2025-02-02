Son dakika! Ege'de bir deprem daha

Ege Denizi’nde Muğla Bodrum açıklarında saat 10.22’de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege'de bugün 4 üzeri büyüklükte toplam sekiz deprem oldu. Son olarak ise saat 15.55’te Santorini Adası yakınlarında 4,8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Saat 20.41'de ise 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.