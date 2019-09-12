Son dakika! Ekrem İmamoğlu'ndan Marmaray hamlesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, aynı Marmaray'dan metro hattına geçişte olduğu gibi metroda Marmaray'a geçişte de aktarmaların geçerli olmasının İstanbulluların talebi olduğunu belirtti.

İmamoğlu, "Ben de elbette bu talebi Ulaştırma Bakanlığı'yla paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, açıklamasıyla birlikte bir video paylaştı.

Videoda, metro hatlarına entegre 38 ücretsiz İETT hattının bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Videoda, "Metrodan önce veya sonra bu hatları kullanan vatandaşlar tek bilet ücreti ödüyor" ifadeleri yer aldı.

Ücretsiz hatlardan Marmaray'a aktarma yapanların ücret ödemek zorunda olduğunun altı çizilen videoda, vatandaşların tek bilet tarifesinin Marmaray için de geçerli olmasını istediğine yönelik ifadeler kullanıldı.

ulusal.com.tr