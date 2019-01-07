banner1002
İçişleri Bakanlığı uyuşturucu verilerini açıkladı
İçişleri Bakanlığı uyuşturucu verilerini açıkladı
Suriye'de çözüm diplomasisi
Suriye'de çözüm diplomasisi
Sağlık raporlarında yeni dönem
Sağlık raporlarında yeni dönem
İyi Partiden
İyi Partiden "Siyasi Ahlak Kanunu Teklifi"

Son Dakika: Elazığ Maden'de deprem (7 Ocak son depremler)

Elazığ'ın Maden ilçesinde 16:31'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika: Elazığ Maden'de deprem (7 Ocak son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Elazığ'ın Maden ilçesinde saat 16:31'de bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin büyüklüğü 3.5 derinliği ise 5.0 Km olarak kaydedildi.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

Etiketler; #elazığ deprem
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.