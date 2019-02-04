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Son Dakika: Erzincan'da bir deprem daha (04 Şubat 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Erzincan'nın İliç ilçesinde 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Son Dakika: Erzincan'da bir deprem daha (04 Şubat 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Erzincan'nın İliç ilçesinde saat 20:21'de 3.8 büyüklüğünde deprem medyana geldi. Deprem yerin 6 KM derinliğinde meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. AFAD verilerine göre depremin derinliği 6 KM olarak kaydedildi.

Bir deprem daha
Saat 21:28'de Erzincan'nın Üzümlü ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11 KM olarak duyuruldu.

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  



ulusal.com.tr

Etiketler; #Erzincan #deprem #son depremler
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