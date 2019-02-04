Erzincan'nın İliç ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem medyana geldi

Erzincan'nın İliç ilçesinde saat 20:21'de 3.8 büyüklüğünde deprem medyana geldi.



Deprem yerin 6 KM derinliğinde gerçekleşti.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.



AFAD verilerine göre depremin derinliği 6 KM olarak kaydedildi.





Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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