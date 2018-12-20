Erzincan Tercan'da saat 11:40'da deprem oldu depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bu sabah saat 11:40'da Erzincan'da merkezi Tercan olan bir deprem meydana geldi.



Yaşanan depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi kayıtlarına 3.5 büyüklüğünde ve yerin 10 KM derinliğinde olarak geçti.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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