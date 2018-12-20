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Son Dakika: Erzincan'da deprem (20 Aralık 2018 Son Depremler)

Erzincan Tercan'da saat 11:40'da deprem oldu depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi.

Son Dakika: Erzincan'da deprem (20 Aralık 2018 Son Depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bu sabah saat 11:40'da Erzincan'da merkezi Tercan olan bir deprem meydana geldi.

Yaşanan depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi kayıtlarına 3.5 büyüklüğünde ve yerin 10 KM derinliğinde olarak geçti.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #son depremler #son dakika deprem #20 aralık deprem #Erzincan deprem #deprem
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