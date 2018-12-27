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Son Dakika: Erzincan'da deprem (27 Aralık Kandilli Rasathanesi son depremler)

Erzincan'ın İliç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika: Erzincan'da deprem (27 Aralık Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştrıam Enstitüsü verilerine göre, saat 21.01'de Erzincan'ın İliç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 1 KM derinliğinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu. AFAD verilerine göre deprem yerin 6 KM derinliğinde gerçekleşti.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

Etiketler; #Erzincan #deprem #son depremler
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