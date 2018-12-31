Erzincan'da kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 31 Aralık Pazartesi ara verildiği bildirildi.

Erzincan'da kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve öğretim kurumlarının bugün bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.



Kararın, il genelinde akşam saatlerinde başlayan, meteorolojik verilere göre bu gece ve bugün devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrenciler ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alındığı ifade edilen açıklamada, engelli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Sivas'ta eğitime kar engeli

Sivas'ta etkili buzlanma, don ve yoğun sis nedeniyle bugün il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, kuvvetli buzlanma ve don ile yoğun sis beklendiğinden öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ve ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamileler, engelliler ve diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.