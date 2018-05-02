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Son Dakika: Erzincan'da deprem (2 Mayıs 2018 son depremler)

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem medyana geldi. Deprem yerin 2 km derinliğinde gerçekleşti.

Son Dakika: Erzincan'da deprem (2 Mayıs 2018 son depremler)
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre,saat 21:08'de Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem medyana geldi.

Deprem yerin 2 km derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin derinliğini 7 km olarak duyurdu.


Türkiye'de meydana gelen son depremler
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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