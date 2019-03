İstanbul Esenyurt'taki İnnovia 4 projesi mağdurları sitenin önünde eylem yaptı. Ulusal Kanal spikeri Can Karadut gelişmeleri canlı yayında aktardı. Yurttaşlar sık sık 'Devlet nerede mağdurlar burada' sloganı attı

Yeşil Holding'e bağlı Yeşil İnşaat'ın İstanbul Esenyurt'ta yaptığı Innovia 4 projesi durdurulunca pekçok vatandaş mağdur oldu.



Projeden ev alıp mağdur olan vatandaşlar sitede eylem düzenledi.



HER ŞEYİM BİTTİ!



Bir vatandaş hala inşaat halinde duran sitedeki evlerden birine çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Evin penceresinden "Kaç senedir bekliyorum. Yeter! Dükkanımı kapattım. Her şeyim bitti... Bir evim kaldı" diye bağıran yurttaşı ikna çabaları sürüyor.



Kalabalık grup sık sık 'Devlet nerede mağdurlar burada' sloganı attı.







Mağdurlar, “Paramızı aldılar, bunun karşılığında bize dairelerimizi vermediler” diyerek Yeşil İnşaat'a tepkilerini dile getiriyor.



Gelişmeleri Ulusal Kanal spikeri Can Karadut canlı yayında aktardı.





ulusal.com.tr