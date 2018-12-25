Eskişehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 26 Aralık Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verildi

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, MEB'e bağlı okullarda eğitime ara verildiği açıklandı.



Valilik'ten yapılan açıklamada, Eskişehir genelinde öğleden sonra etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime yarın ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, bu kapsamda engelli ve hamile kamu görevli personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.