banner1002
Doğu Perinçek'ten açıklama
Doğu Perinçek'ten açıklama
Uludağ'da çatıdaki kar kütlesi vatandaşların üzerine düştü
Uludağ'da çatıdaki kar kütlesi vatandaşların üzerine düştü
ABD'de uçak düştü: Ölenler var
ABD'de uçak düştü: Ölenler var
Altın ne kadar
Altın ne kadar

Son dakika... Gaziantep'te Erkan D, Özden Şahin ve Dilek Çakmak'ı öldürdü, Sultan D ve Semra Yaprak'ı yaraladı

Gaziantep'te bir kişi eşinin amcasını, kaynanasını ve baldızını öldürdü, eşi ve diğer baldızını yaralayarak kaçtı

Son dakika... Gaziantep'te Erkan D, Özden Şahin ve Dilek Çakmak'ı öldürdü, Sultan D ve Semra Yaprak'ı yaraladı

Gaziantep'te bir kişi miras tartışması nedeniyle eşinin ailesinden 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı. 

İddiaya göre, Erkan D, 8 Şubat Mahallesi'nde miras nedeniyle tartıştığı eşinin amcası Bayram Şahin'i tabancayla öldürdü.

Daha sonra Fıstıklı Mahallesi'ndeki evine giden Erkan D, kaynanası Özden Şahin ve baldızı Dilek Çakmak'ı silahla öldürüp, eşi Sultan D. ve baldızı Semra Yaprak'ı da yaraladı.

Etiketler; #miras meselesi #gaziantep
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.