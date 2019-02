Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 12 kişi gözaltına alındığı operasyona yaklaşık 200 polis katıldı.

Önce adresler tespit edildi, ardından harekete geçildi. Kilitli kapılar koç başıyla açıldı.... Suç merkezi haline gelen evlere ek tek girildi, her yer didik didik arandı. Gaziantep'te sokak satıcıları büyük darbe indirildi.



Görüntüler "Torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yapılan operasyonlardan.



Yaklaşık 200 polis uyuşturucu sattığı belirlenen kişilerin evlerine baskın düzenledi.



Güvenlik had safhadaydı. Bir grup polis belirlenen evlere girdi, bir grupsa dışarıda önlem aldı.



Hacıbaba, Mithatpaşa, Nurtepe ve Aydıntepe mahallelerindeki 24 ev didik didik arandı, her köşeye bakıldı.



Operasyona Narkotik dedektör köpeği Gece de katıldı.



Aramalarda 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar, 2 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 660 lira ile 2 tabanca ele geçirildi.



Operasyonlarda uyuşturucu ticareti yapan 12 şüpheli gözaltına alındı.