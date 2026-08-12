Son dakika: Gebze'de korkutan yangın! Alevler iki depoyu birden sardı

Büyüyen alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle bitişiğinde yer alan diğer depoya sıçradı.

Siyah dumanların ilçenin genelinden görüldüğü olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin iki depoyu saran alevleri kontrol altına alma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.