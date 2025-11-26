🔴 SON DAKİKA: Gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 yaşındaki genç kız öldü! 2 çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evde yedikleri tavuk yemeğinden sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç çocuktan biri yaşamını yitirdi, iki çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan Neslinur Topal (18), F.T. (10) ve R.T. (12), Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan 18 yaşındaki Neslinur Topal, buradaki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Topal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

F.T. ve R.T.’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.