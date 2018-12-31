Gümüşhane ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullarda 31 Aralık Pazartesi eğitime ara verilecek

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün okullar tatil edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis il genelinde bugün eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.



Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 31 Aralık'ta idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.



Gümüşhane'de eğitime kar engeli

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünokullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyete meydan vermemek amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim öğretime bugün bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.