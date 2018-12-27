Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Aralık Cuma günü eğitime ara verilecek. Bingöl valiliğinin açıklamasına göre okullar bir gün tatil edildi.

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verilecek.



Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve ilçelerde yaşanan aşırı soğuk ve buzlanma ile kar yağışı beklenmesi sonucu herhangi bir olumsuzluğa ve mağduriyete meydan vermemek amacıyla yarın, tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ile kurumların tamamında eğitim öğretime ara verileceği belirtildi.



Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle;

Valiliğimizce, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, İlimiz merkez ve ilçelerinde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla;

Tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim-öğretime 28 Aralık 2018 Cuma günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Bingöl'de okullar tatil edildi



Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı sonucu merkez ve 6 ilçede yarın okulların tatil edildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Karlıova, Yedisu, Yayladere, Kiğı, Genç ve Adaklı ilçelerinde yarın tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli çalışanların da bugün ve yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.



- 281 köy yolu ulaşıma kapandı

Öte yandan, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için 18 greyder, 6 dozer, 19 kepçe, 3 kar küreme ve 11 ekiple çalışmalar sürüyor.