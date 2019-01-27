Alınan bilgiye göre, körfezde seyir halindeki bir geminin mürettebatı, deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi fark etmeleri üzerine durumu polise bildirdi.
Bölgeye giden deniz polisi, su üzerindeki cesedi botla kıyıya çıkardı.
Cesedin üzerinden Caner Aker'e (23) ait kimlik çıktığı bildirildi.
Ceset savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Caner Aker'in 30 Aralık 2018'den bu yana arandığı öğrenildi.
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