İstanbul Ataşehir'de bulunan 52 katlı gökdelenin 15'inci katında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

İstanbul Ataşehir'de bulunan 52 katlı gökdelenin 15'inci katında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.



