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Son dakika haberi... İstanbul Ataşehir'de gökdelende yangın

İstanbul Ataşehir'de bulunan 52 katlı gökdelenin 15'inci katında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Son dakika haberi... İstanbul Ataşehir'de gökdelende yangın

İstanbul Ataşehir'de bulunan 52 katlı gökdelenin 15'inci katında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #ataşehir
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