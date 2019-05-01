1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan otobüsün Birecik-Suruç karayolunda tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Edinilen bilgilere göre, kazada 5 işçi hayatını kaybetti, 15 işçi yaralandı. Yapılan açıklamada, "Hak-İş üyelerinin Şanlıurfa 1 Mayıs meydanına gelirken geçirdiği kaza nedeniyle 1 Mayıs kutlamaları erken bitirildi, Genel Başkan Ali Yalçın ve Mahmut Arslan hastaneye geçiyor. Hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı arayarak kaza hakkında bilgi aldığını, taziyelerini ilettiği bildirildi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kazayla ilgili, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için çıktıkları Şanlıurfa yolunda geçirdikleri elim bir kaza sonucu vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Memur-Sen ve Hak-İş camiamıza başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." açıklaması yaptı. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Öz Büro-İş Sendikamızın Kahramanmaraş teşkilatı 8 araçla 1 Mayıs etkinliklerine katılmak için sabah erken saatlerde yol çıkmış. Bilemediğimiz bir nedenle kaza oluyor. 5 arkadaşımız hayatını kaybetti, 13 arkadaşımız yaralı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar var" dedi

1 Mayıs kutlamalarına giden işçiler kaza yaptı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan otobüs kaza yaptı.



Otobüsün, Birecik-Suruç karayolunda tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.



Edinilen bilgilere göre, kazada 5 işçi hayatını kaybetti, 15 işçi yaralandı.



MEMUR-SEN'DEN AÇIKLAMA



Memur-Sen tarafından Şanlıurfa 1 Mayıs meydanına gelirken, Hak-İş üyelerinin kaza geçirdiği açıklandı.



Yapılan açıklamada, şunlar denildi:



"Hak-İş üyelerinin Şanlıurfa 1 Mayıs meydanına gelirken geçirdiği kaza nedeniyle 1 Mayıs kutlamaları erken bitirildi, Genel Başkan Ali Yalçın ve Mahmut Arslan hastaneye geçiyor.



Hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."



ERDOĞAN BİLGİ ALDI, TAZİYELERİNİ İLETTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı arayarak kaza hakkında bilgi aldığını, taziyelerini ilettiği bildirildi.



AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kazayla ilgili açıklama yaptı.



Kurtulmuş, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için çıktıkları Şanlıurfa yolunda geçirdikleri elim bir kaza sonucu vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Memur-Sen ve Hak-İş camiamıza başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.



HAK-İŞ'TEN AÇIKLAMA



Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden 1 Mayıs programına katılmak için Şanlıurfa'ya gelirken trafik kazasında yaralanan işçileri, tedavi gördükleri Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.



Ziyaretin ardından hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arslan, kaza yapan işçilerin Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro-İş Sendikasına üye olduğunu söyledi.



Kaza yapan işçilerin Elbistan'daki kamu hastanelerinde çalıştığını belirten Arslan, şunları kaydetti:



"Öz Büro-İş Sendikamızın Kahramanmaraş teşkilatı 8 araçla 1 Mayıs etkinliklerine katılmak için sabah erken saatlerde yol çıkmış. Birecik'te kahvaltı yapıyorlar. Kahvaltıdan sonra yola çıkıyorlar ama kısa bir süre sonra bilemediğimiz bir nedenle kaza oluyor. 5 arkadaşımız hayatını kaybetti, 13 arkadaşımız yaralı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar var."



Hak-İş olarak kriz masası oluşturduklarını bildiren Arslan, kazayla ilgili gelişmeleri oradan paylaşacaklarını kaydetti.



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da kaza nedeniyle büyük üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, yaralıların sağlığına kavuşmasını ümit ettiklerini söyledi.



Yaralıların farklı hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini belirten Yalçın, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.



ulusal.com.tr



