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Son dakika haberleri... 21 Şubat 2019 Perşembe Çanakkale Ayvacık'taki deprem İstanbul'da da hissedildi

Çanakkale Ayvacık açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve çevre illerde hissedilen deprem vatandaşları sokağa döktü. 45 saniye süren deprem nedeniyle çok sayıda yapıda hasar oluştu

Son dakika haberleri... 21 Şubat 2019 Perşembe Çanakkale Ayvacık'taki deprem İstanbul'da da hissedildi

Ülke gündeminden eksik olmayan deprem gerçeği dün akşam kendini bir kez daha hatırlattı. Marmara ve Ege bölgesinde paniğe neden olan deprem Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana geldi.

AFAD, dün saat 21.23'te yaşanan depremin büyüklüğünü 5 olarak açıkladı. Milyonlarca kişide korku ve paniğe neden olan deprem 45 saniye sürdü.

Yerin 5,95 kilometre derinliğinden kaydedilen sarsıtı Çanakkale'deki 10 köyde yaklaşık yüz yapıya zarar verdi.

Can kaybının olmadığı deprem sonrası ekipler ön hasar tespit çalışmalarına başladı.

Merkez üssü Tartışık köyünde meydana gelen depremin ardından okullara bir gün ara verildi.

Marmara ve Ege bölgesinde de şiddetli şekilde hissedilen depremde can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Deprem yüzünden İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesindeki bir binada derin çatlaklar oluştu. Bina yıkılma tehlikesine karşı derhal boşaltıldı.

Deprem sonrası bölgede 46 artçı sarsıntı yaşandı.

Ayvacık'ta 2017'de aynı fay üstünde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde 110 bina yıkılmıştı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümünden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, 7 büyüklüğünde bir depremin kapıda olduğunu söyledi.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #deprem #çanakkale
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