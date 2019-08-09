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Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da deprem (Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Afyonkarahisar'ın Darıcılar ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da deprem (Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Afyonkarahisar'ın Darıcılar ilçesinde saat 23:50'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

AFAD: 3.6 Denizli
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin merkez üssünü Denizli Çardak olarak açıkladı.

AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 3.6, derilniği ise 12 kilometre olarak açıklandı. 

SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem
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