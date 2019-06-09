Afyonkarahisar'ın Suhut ilçesinde saat 08.45'te yerin 7 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Suhut'ta birçok artçı sarsıntılar meydana geliyor. Bilgilere göre, ilçede beş sarsıntı daha oldu

Afyonkarahisar'ın Suhut ilçesinde deprem oldu.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem saat 08.45'te meydana geldi.



Verilere göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



3.5 büyüklüğündeki deprem herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı.



ART ARDA SALLANIYOR



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Suhut'ta birçok artçı sarsıntılar meydana geliyor.



Bilgilere göre, ilçede beş sarsıntı daha oldu.



Sarsıntıların boyutları 1.2 ile 1.8 arasında gerçekleşti.



SON DEPREMLER



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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