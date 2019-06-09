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Afyonkarahisar'da deprem
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Son dakika haberleri... Afyonkarahisar Suhut'ta deprem! AFAD'dan açıklama (9 Haziran 2019 Pazar AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Afyonkarahisar'ın Suhut ilçesinde saat 08.45'te yerin 7 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Suhut'ta birçok artçı sarsıntılar meydana geliyor. Bilgilere göre, ilçede beş sarsıntı daha oldu. AFAD Afyonkarahisar tarafından "Afyonkarahisar-Suhut’da 3.5 Büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklaması yapıldı

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar Suhut'ta deprem! AFAD'dan açıklama (9 Haziran 2019 Pazar AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Afyonkarahisar'ın Suhut ilçesinde deprem oldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem saat 08.45'te meydana geldi.

Verilere göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

3.5 büyüklüğündeki deprem herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı.

ART ARDA SALLANIYOR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Suhut'ta birçok artçı sarsıntılar meydana geliyor.

Bilgilere göre, ilçede beş sarsıntı daha oldu.

Sarsıntıların boyutları 1.2 ile 1.8 arasında gerçekleşti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD Afyonkarahisar tarafından "Afyonkarahisar-Suhut’da 3.5 Büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklaması yapıldı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

Etiketler; #AFAD #kandilli rasathanesi #deprem #şuhut #Afyonkarahisar
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