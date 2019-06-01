banner1005
LGS'nin birinci oturumu başladı
LGS'nin birinci oturumu başladı
ABD'de silahlı saldırı
ABD'de silahlı saldırı
FETÖ davalarına bakan hakimlere yeni görev
FETÖ davalarına bakan hakimlere yeni görev
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika haberleri... Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama: Ölü ve yaralılar var

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında gerçekleşen patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama: Ölü ve yaralılar var

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Türkiye-İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşım Türkoğlu Karakolu yakınındaki yolda ilerleyen ve inşaat işçilerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında patlama oldu.

Patlamada, araçtaki 9 işçi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerden birisi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik güçleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ağrı #Doğubayazıt
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.