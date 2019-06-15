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Akdeniz'de deprem oldu
Akdeniz'de deprem oldu
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Son dakika haberleri... Akdeniz'de deprem oldu (15 Haziran 2019 Cumartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Akdeniz'de saat 13.32'de yerin 16 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, herhangi bir hasara yol açmadı

Son dakika haberleri... Akdeniz'de deprem oldu (15 Haziran 2019 Cumartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Akdeniz'de deprem oldu.

Depremin saat 13.32'de meydana geldiği bildirildi.

Yerin 16 kilometre derinliğinde depremin büyüklüğünün 3.7 olduğu aktarıldı.

Depremin herhangi bir hasara yol açmadığı vurgulandı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #akdeniz #deprem
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