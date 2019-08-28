Marmaris'te de hissedilen büyük deprem oldu
Marmaris'te de hissedilen büyük deprem oldu
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Son dakika haberleri! Akdeniz'de deprem oldu! Muğla Marmaris'te de hissedildi (28 Ağustos 2019 Çarşamba AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

AFAD'ın son dakika verilerine göre, Akdeniz'de saat 14.58'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Marmaris ilçesinde de hissedildi. Depremin herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı öğrenilirken çok sayıda vatandaş, depremi hissettiğini belirten mesajları, sosyal medya hesaplarından paylaştı

Son dakika haberleri! Akdeniz'de deprem oldu! Muğla Marmaris'te de hissedildi (28 Ağustos 2019 Çarşamba AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

AFAD'dan alınan son dakika verilerine göre, Akdeniz'de büyük bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğünün 4.6 olduğu açıklandı.

Saat 14.58'de meydana gelen depremin derinliğinin 27 kilometre olduğu belirtilirken deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde de etkili şekilde hissedildi.

Vatandaşlar, deprem olduğunu belirten mesajları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #muğla #Marmaris #son dakika #son dakika haberleri #deprem
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