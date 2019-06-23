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Son dakika haberleri... Aksaray'da feci kaza: Kemal Bozok, Emine Bozok, Safire İlhan hayatını kaybetti

Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında bir aracın refüje çarparak devrilmesi sonucunda Kemal Bozok, Emine Bozok, Safire İlhan yaşamını yitirdi

Son dakika haberleri... Aksaray'da feci kaza: Kemal Bozok, Emine Bozok, Safire İlhan hayatını kaybetti

Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Kemal Bozok (58) idaresindeki 09 KA 680 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Emine Bozok (90) olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Yaralanan Safire İlhan (65) ise kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Aksaray #kaza #Kemal Bozok #Emine Bozok #Safire İlhan
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