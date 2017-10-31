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Son Dakika Haberleri: Amasya'da Kur'an kursunda gıda zehirlenmesi

Amasya'da faaliyet gösteren bir Kur'an kursundan 44 öğrenci, yemek yedikten sonra fenalaşmaları üzerine hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika Haberleri: Amasya'da Kur'an kursunda gıda zehirlenmesi

Amasya'da bir Kur'an kursunda yemek yedikten sonra rahatsızlanan 44 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde faaliyet gösteren Büyükağa Hafızlık Kur'an Kursu'nda bazı öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetlerinin başlaması üzerine durum kurs yöneticilerine bildirildi.

Yurt görevlileri, rahatsızlanan 44 öğrenciyi araçlarıyla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Bu öğrencilerin, mevlit yapılan bir evden getirilen tavuklu pilavı yediklerini söylemesi üzerine araştırmalar bu yönde yoğunlaştırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumu iyi
Hastaneye gelen Amasya Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencileri ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #amasya
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