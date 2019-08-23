Son dakika verilerine göre, Ankara Akyurt'ta saat 11.55'te yerin 5 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çok sayıda vatandaş tarafından hissedildi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde deprem oldu.



Deprem, saat 11.55'te meydana geldi.



Son dakika verilerine göre, depremin büyüklüğünün 3.2 olduğu açıklandı.



Derinliği 5 kilometre olan deprem, çok sayıda vatandaş tarafından hissedilirken can veya mal kaybı yaşanmadı.



SON DEPREMLER



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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