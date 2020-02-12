Son dakika haberleri... Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valisi Vasip Şahin'den tatil haberi geldi mi? (12 Şubat 2020 Çarşamba)
Pazartesi günü Ankara'da okullar tatil edilecek mi? Günlerdir kar yağışının hakim olduğu Ankara'da soğuk havada etkisini yitirmeden devam ediyor. Ankara'da okullar tatil olacak mı? Ankara Valisi Vasip Şahin tatil haberini verdi mi?
YURT 12.02.2020, 12:43 12.02.2020, 12:43
Ankara vatandaşları, öğrenciler, hamileler ve engelli vatandaşlar Ankara Valiliği'nden gelecek tatil haberini heyecanla bekliyor. Başkentte hava sıcaklarında ciddi bir düşüş yaşanırken kar yağışı da etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, kar Pazar gecesinden itibaren etkisini yitirecek fakat hava sıcaklıkları yine eksinin altında seyretmeye devam edecek.
12 Şubat Çarşamba hava durumu; en düşük 1, en yüksek 4 derece karla karışık yağmurlu olacak.
13 Şubat Perşembe hava durumu; en düşük 0, en yüksek 6 derece çok bulutlu olacak.
Ankara Valiliği'nden henüz bir açıklama gelmedi. Ankara'da okulların tatil edilmesi haberi henüz verilmese de haberimizden son güncellemeleri takip edebilirsiniz.
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