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Ankara'da deprem oldu
Ankara'da deprem oldu
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Son dakika haberleri... Ankara Kalecik'te deprem (1 Haziran Cumartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Ankara'nın Kalecik ilçesinde merkez üssü Altıntaş merkezli bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı

Son dakika haberleri... Ankara Kalecik'te deprem (1 Haziran Cumartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Ankara'nın Kalecik ilçesinde deprem oldu.

Verilere göre, deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Saat 19.52'de olan depremin büyüklüğünün 3.5 olduğu bildirildi.

Vatandaşlar, sosyal medyadan çok sayıda deprem olduğunu belirten mesajlar paylaştı.

Edinilen bilgilere göre, deprem herhangi bir can ya da mal kaybına yol açmadı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara #kalecik #deprem
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