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Son dakika haberleri... Ankara Kalecik'te deprem (1 Haziran Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Ankara Kalecik ilçesinde merkez üssü Altıntaş merkezli bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı

Son dakika haberleri... Ankara Kalecik'te deprem (1 Haziran Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Ankara Kalecik ilçesinde merkez üssü Altıntaş merkezli bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı

Etiketler; #ankara #kalecik #deprem
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