Türkiye'nin en büyük dönme dolabı açıldı. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kurulan 400 ton ağırlığında, 90 metre yüksekliğindeki dönme dolap vatandaşların hizmetine sunuldu

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise ikinci en büyük dönme dolabı Antalya'da açıldı.



Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kurulan dönme dolaba kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi.



Kenti kuş bakışı izleme imkanı sunan dönme dolabın, bir turu 18 dakikada tamamlanıyor.



Dönme dolap 4 VIP, 42 kapalı ve klimalı kabinden oluşuyor.



Çin'de özel olarak üretilen dönme dolabın malzemelerinin kente gemilerle nakli 2 ay sürdü. Kurulumu ise 8 ayda tamamlanmdı.



ulusal.com.tr