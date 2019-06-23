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Son dakika haberleri... Araklı'dan acı haber

Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde kaybolanlardan birinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 8'e yükseldi. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberleri... Araklı'dan acı haber

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen selde kaybolanlardan birinin daha cesedine ulaşıldı.

Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde 18 Haziran Salı günü öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış sonucu oluşan sel ve heyelanın ardından yürütülen arama çalışmalarının altıncı gününde, bir erkek cesedi daha bulundu.

Mahallelerin altından geçen dere yatağı yanında bulunan cesetle birlikte ölü sayısı 8'e yükseldi.

Kayıp 2 kişinin bulunması için JAK timlerinin yanı sıra Trabzon ve Samsun AFAD, Jandarma, Sahil Güvenlik, Rize-Artvin Deniz Polisi, UMKE, AKUT, Türk Kızılay, 112 Acil, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, TİSKİ ve Fen İşleri Müdürlüğü, Araklı Belediyesi, DSİ ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden toplam 343 personel çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalara, iş makinelerinin yanı sıra 2 helikopter ve bir kadavra köpeği katılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #araklı #trabzon
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