Aksaray’da, dün bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 47 yaşındaki avukat İbrahim Ergin, son yolculuğuna uğurlandı.

Ergin için Aksaray Adliyesi önünde tören düzenlendi.



Törene Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Aksaray Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, Aksaray Barosu Başkanı Erhan Toprak katıldı.



Ergin’in cenazesi olayın gerçekleştiği avukatlık bürosuna kadar kortej eşliğinde götürüldü.



Buradan da Somuncu Baba Külliyesi'ne götürülen Ergin’in cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Feyzioğlu, burada yaptığı konuşmada, Yaradan'a ve kadere isyan etmediklerini, olmaması gerekirken olduran ellere isyan ettiklerini söyledi.

Hep birlikte suçlamadan, bundan sonra neyin nasıl düzeltileceğini konuşma zamanı geldiğini vurgulayan Feyzioğlu, "Senin yüzünden onun yüzünden deyip birbirimize hakaret etmeden, bir trajik olayın arkasından şiddet lisanını kullanmayı reddederek çözüm üretme zamanı gelmedi mi?" diye konuştu.



Babasının cenaze töreninde konuşan avukat İbrahim Ergin’in doktor oğlu Mehmet Ergin ise bu tür olayların bir daha yaşanmamasını diledi.

Ergin, "İnşallah bu tür olaylar hem babamın mesleğinde, hem kendi mesleğimde ve diğer meslek kollarında olmaz. Aslında biz bir araya geldiğimizde çok güçlü bir milletiz. İnşallah o duygularımız daha da sağlamlaşır. Sizden bir ricam var, akşam uyuyacağınız zaman babam için bir Fatiha okursanız teşekkür ederim." dedi.



Aksaray'da avukatlık yapan İbrahim Ergin (47), Eski Sanayi Caddesi'ndeki Sefa İş Hanı'nda bulunan bürosuna gelen Abdurrahman Düzgün (46) tarafından tabancayla öldürülmüştü. Ardından silahla kendini vuran Düzgün de kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.