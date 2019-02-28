Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Ayvacık yakınlarında saat 13.14'te yerin 8.4 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Ayvacık yakınlarında deprem oldu.



Bilgilere göre, deprem saat 13.14'te meydana geldi.



Aktarılan bilgilere göre, deprem yerin 8.4 kilometre derinliğinde oldu.



3.6 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.



TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER



Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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