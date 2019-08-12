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Son dakika haberleri... Balıkesir Marmara'da yangın! Yerleşim yerlerine sıçradı! Evler tahliye ediliyor! Dumandan bölgede zor nefes alınıyor

Balıkesir Marmara ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında, 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar duman etkilendi. Bazı ahırlardaki hayvanların telef olduğu yangın nedeniyle vatandaşların evlerini tahliye etmeye çalıştığı bildirildi. Dumandan bölgede zor nefes alınıyor

Son dakika haberleri... Balıkesir Marmara'da yangın! Yerleşim yerlerine sıçradı! Evler tahliye ediliyor! Dumandan bölgede zor nefes alınıyor

Balıkesir'in Marmara ilçesinde orman yangını çıktı.

Yerleşim yerlerine yakın Marmara Adası Mestanağa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Marmara Adalar Belediyesi ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale ediliyor.



Bölgeye yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirtti.

Rüzgarın çok etkili olduğunu ifade eden Aksoy, "Bir helikopter yetersiz kalıyor. Üst kesimlerde bulunan ahırların ve içindeki hayvanların ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Telef olan hayvanların olduğu yönünde bilgi alıyoruz." diye konuştu. 

Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında, 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar duman etkilendi. Bazı ahırlardaki hayvanların telef olduğu yangın nedeniyle vatandaşların evlerini tahliye etmeye çalıştığı bildirildi.

ZOR NEFES ALINIYOR

Dumandan bölgede zor nefes alındığı bildirildi.
 

Etiketler; #yangın #son dakika haberleri #son dakika #marmara #Balıkesir
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