Balıkesir Marmara ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında, 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar duman etkilendi. Bazı ahırlardaki hayvanların telef olduğu yangın nedeniyle vatandaşların evlerini tahliye etmeye çalıştığı bildirilmişti. Gündüz saatlerinde çıktıktan sonra akşam kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle Çınarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Şu anda Marmara Adası'ndaki yangın tamamen kontrol altında" dedi

Balıkesir'in Marmara ilçesinde orman yangını çıkmıştı.



Yerleşim yerlerine yakın Marmara Adası Mestanağa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başlamıştı. Alevler yayılarak ormanlık alana sıçramıştı.



Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Marmara Adalar Belediyesi ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale edilmişti.







Bölgeye yangın söndürme helikopteri yönlendirilmişti.



Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirtilmişti.



ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ



Marmara ilçesinde, kontrol altında alındıktan sonra rüzgarın da etkisiyle yakın mahalleye sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.



Mestanağa mevkisinde gündüz saatlerinde çıkan ve akşam üzeri kontrol altına alınan yangın, bölgeye yakın Çınarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı.



Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bunun üzerine bölgedeki ekipler Çınarlı Mahallesi'ne sevk edildi.



Yerleşim yerlerine yakın olduğu bildirilen yangına çok sayıda ekip ve çevredeki vatandaşlar müdahale ediyor.



YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINDA



Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Şu anda Marmara Adası'ndaki yangın tamamen kontrol altında" dedi.

