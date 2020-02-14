Son dakika haberleri... Bayburt'ta 14 Şubat 2020 Cuma okullar tatil mi? Açıklama geldi
Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeni ile okullar bir günlüğüne il genelinde tatil ilan edildi.
YURT 14.02.2020, 00:29 14.02.2020, 00:37
Bayburt'ta devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Vali Cüneyt Epcim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde kar ve buzlanmanın etkisini sürdüreceğini belirtti.
Epcim, devam eden olumsuz hava koşullarından ötürü bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Açıklamada engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ulusal.com.tr