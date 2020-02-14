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Son dakika haberleri... Bitlis'te 14 Şubat 2020 Cuma okullar tatil mi? Açıklama geldi

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilçede tatil ilan edildi.

YURT 14.02.2020, 00:31 14.02.2020, 00:36
Son dakika haberleri... Bitlis'te 14 Şubat 2020 Cuma okullar tatil mi? Açıklama geldi

Bitlis'in 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Mutki ve Hizan ilçeleri ile bu ilçelere bağlı köylerde kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 14 Şubat Cuma ara verildi.

Ayrıca, söz konusu ilçelerde kamuda çalışan engelli ve hamile personel aynı gün idari izinli sayılacak.

ulusal.com.tr

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