Son dakika haberleri... Bolu'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı! Erkan Öztaşçı hayatını kaybetti

Bolu'nun Mengen ilçesindeki kazada, otomobil sürücüsü uzman çavuş hayatını kaybetti, otobüsteki 8 kişi yaralandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu uzman çavuş olan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-750 kara yolundan Bolu yönüne giden Atay Kaptan idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 74 AP 777 plakalı yolcu otobüsüyle bölünmüş yolda ters yönde ilerleyen Erkan Öztaşçı yönetimindeki 33 CHN 97 plakalı otomobil Dorukhan Tüneli mevkisinde çarpıştı.



Kazada, otomobil sürücüsü olay yerine hayatını kaybetti, otobüsteki 8 kişi hafif yaralandı.



Yaralı yolcular olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Mengen İlçe Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Kazada ölen Erkan Öztaşçı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.