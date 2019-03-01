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Uludağ'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var! İşte ilk görüntüler

Son dakika haberleri... Bursa Uludağ'da otobüs devrildi: 45 yaralı var! İşte ilk görüntüler

Bursa'da, Uludağ yolunda bir otobüsün devrildi. İstanbul'dan öğrencileri gezi için taşıyan otobüsün kaza yapması sonucunda 45 kişi yaralandı. Hafif yaralanan şoför, gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Bursa Uludağ'da otobüs devrildi: 45 yaralı var! İşte ilk görüntüler

Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsünün Uludağ yolunda devrilmesi sonucu yaralanan 41 öğrenci ve 4 öğretmen, hastanelere götürüldü.

İstanbul'dan gezi için gelen Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan H.C. idaresindeki 34 DE 8542 plakalı tur otobüsü, Uludağ dönüşü Dobruca mevkisinde kaza yaptı.

Otobüsün devrilmesinin ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Kazada, otobüsteki 41 öğrenci ve 4 öğretmen yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Hafif yaralandığı öğrenilen şoför, gözaltına alındı.

Etiketler; #bursa #uludağ
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