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Son Dakika haberleri... Çanakkale Ayvacık depremi sonrası AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz açıklama yaptı

Çanakkale Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz'dan Ayvacık depremi sonrası açıklama geldi

Son Dakika haberleri... Çanakkale Ayvacık depremi sonrası AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz açıklama yaptı

Çanakkale Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık." dedi.

Yılmaz, saat 21.23'te yaşanan ve merkez üssü Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

AFAD İl Müdürü Yılmaz, şunları söyledi:
"Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık. Şu anda Çanakkale 112 Komuta Merkezi'nde depremle alakalı kriz merkezi oluşturuyoruz. AFAD ekipleri şu anda depremin merkez üssünde inceleme çalışmalarını sürdürüyor."
Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ise belediye ekipleriyle bölgede çalışma yaptıklarını aktardı.
Şahin, herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını dile getirerek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım söz konusu değil çok şükür. Tüm ekiplerimiz şu anda depremin meydana geldiği merkez üssünde incelemelerini sürdürüyor." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale #deprem
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